Başsavcılık Kadir Gecesi alkollü ortam fotoğrafı paylaşarak dini değerlerle dalga geçen kişinin serbest kalmasına itiraz etti

Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bir hava yolu şirketinin bazı çalışanlarına yönelik, sosyal medyada, Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafta kullanılan ifadelere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.