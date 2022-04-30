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Son dakika: Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Son dakika: Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez

Son dakika haberi... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Pegasus çalışanının avukatı, Ramazan ayının kendileriyle bir alakası olmadığını ve kendi yaşam tarzlarını alakadar etmediğini söyledi.

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