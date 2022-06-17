CHP’li İBB yine yolda bıraktı! Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ında seferler durdu! Yolcular isyan etti: Büyük sıkıntı

Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da arıza ile ilgili eleştirilerde bulundu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti.