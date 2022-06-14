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Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde gözaltına alınanlar hakkında flaş gelişme! 8'i tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde gözaltına alınanlar hakkında flaş gelişme! 8’i tutuklandı

Kasımpaşaspor Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındakilerin 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasımpaşaspor Tribün lideri Ustahüseyin'in öldürülmesi olayıyla bağlantılı oldukları saptanan ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli "Cinayet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Emir Somer'in haberine göre 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu tespit edilen Barış B.'nin yurt dışında olduğu ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkmıştı.

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