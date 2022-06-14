Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde gözaltına alınanlar hakkında flaş gelişme! 8’i tutuklandı

Cinayetin azmettiricisi olduğu tespit edilen Barış B.'nin yurt dışında olduğu ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN