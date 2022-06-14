Bahçelievler’de düğünde kavga! 1 kişi yaralandı
Bahçelievler'deki bir düğün salonunda çıkan tartışmayla başlayan kavga sokağa taştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olayda darp sonucu 1 kişi yaralanırken, o anlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İki taraf arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Düğün salonu dışına taşan kavgada taraflar, yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavgayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polisler, kavga edenleri ayırmak için yoğun çaba harcadı. Polis ekiplerinin kavga eden tarafları ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
POLİSLERE DE SALDIRDILAR
Kavgaya tanık olan Furkan Güngör, "Büyük bir kavga oldu iki aile arasında, böyle yumruk yumruğa. Polis ekipleri geldi. Polislere de saldırı oldu. Polis ekipleri 2 el havaya ateş etti, biber gazı sıktı. Daha sonra kavga edenleri kelepçeleyerek arabaya aldı" dedi.
Sokağa taşan kavga anları vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin yumruk yumruğa kavga ettikleri, polisin de kavga edenleri ayırmaya çalıştığı görüldü.
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