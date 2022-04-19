HaberlerGaleriKasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! 'İntikam notu' detayı...
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! 'İntikam notu' detayı...
Son dakika haberine göre: İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, olay sonrası ortaya çıkan "intikam" notu dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:08Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:25