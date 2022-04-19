19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! 'İntikam notu' detayı...

Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! 'İntikam notu' detayı...

Son dakika haberine göre: İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, olay sonrası ortaya çıkan "intikam" notu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:25
  • 1
  • 13
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! ’İntikam notu’ detayı...

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! ’İntikam notu’ detayı...

Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.

  • 3
  • 13
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! ’İntikam notu’ detayı...

ÇAPRAZ ATEŞE ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı.

  • 4
  • 13
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! ’İntikam notu’ detayı...

Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

  • 5
  • 13
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü! ’İntikam notu’ detayı...

KANLI PUSU KAMERADA

Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor.