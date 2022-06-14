Denizli’de dehşete düşüren olay! Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor
Denizli’de iki gençten tam 5 gündür haber alınamıyor. 19 ve 17 yaşlarındaki gençlerin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.
Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arama çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.
İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor.
Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.
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