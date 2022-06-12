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Son dakika: Van’da 5 şiddetinde deprem | 2022 SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: Van’da 5 şiddetinde deprem | 2022 SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası A Haber'e konuşan Van-Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" dedi. Bir açıklama da Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük : 5.0 (Mw) Yer : Tusba (Van) Tarih-Saat : 12.06.2022, 21:35:19 TSİ Enlem : 38.8390 N Boylam : 43.5403 E Derinlik : 18.89 km

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Deprem sonrası A Haber'e konuşan Van-Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" dedi.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

VALİLİK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Van Valiliğinden sosyal medyada yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Tuşba ilçemizde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun Allah beterinden korusun" ifadesi yer aldı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, Valilik tarafından tedbir amaçlı depremin merkez üssü Tuşba ilçesine ekip sevk edildiği belirtildi.

İŞTE VAN DEPREMİNİN ÜSSÜ

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