Son dakika: Van’da 5 şiddetinde deprem | 2022 SON DEPREMLER

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

VALİLİK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN



Depremin ardından Van Valiliğinden sosyal medyada yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Tuşba ilçemizde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun Allah beterinden korusun" ifadesi yer aldı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, Valilik tarafından tedbir amaçlı depremin merkez üssü Tuşba ilçesine ekip sevk edildiği belirtildi.