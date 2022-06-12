12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA: Van Tuşba'da 5 şiddetinde deprem | 2022 AFAD son depremler

SON DAKİKA: Van Tuşba'da 5 şiddetinde deprem | 2022 AFAD son depremler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2022 22:12
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası A Haber'e konuşan Van-Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" dedi.
Van’da 5 şiddetinde deprem
Van'da 5 şiddetinde deprem
Selde hayatını kaybeden Yiğit’in son sözleri...
Selde hayatını kaybeden Yiğit’in son sözleri...
Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü!
Cani kocanın ifadesi dehşete düşürdü!
Meteorolojiden 37 ile ’sarı kodlu’ uyarı!
Meteorolojiden 37 ile 'sarı kodlu' uyarı!
Engelli genci soyan hırsızı kamyonet ezdi
Engelli genci soyan hırsızı kamyonet ezdi
İstanbul’da sapık dehşeti! Telefonu vermedi...
İstanbul'da sapık dehşeti! Telefonu vermedi...
Odunlukta yılan operasyonu
Odunlukta yılan operasyonu
Hatay’da korku dolu ölümcül yılan paniği!
Hatay’da korku dolu ölümcül yılan paniği!
Kahramana veda
Kahramana veda
Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini...
Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini...
Kayganlaşan yolda zincirleme kaza
Kayganlaşan yolda zincirleme kaza
Dikkat! Zehirlenmeye yol açıyor
Dikkat! Zehirlenmeye yol açıyor
Daha Fazla Video Göster