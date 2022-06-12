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SON DAKİKA: Van Tuşba'da 5 şiddetinde deprem | 2022 AFAD son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası A Haber'e konuşan Van-Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" dedi.