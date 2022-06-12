Şanlıurfa’da dehşet anları! Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
YAŞAM İHA
Şanlıurfa’da mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mısır koçanlarına sıçradı. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangına çevre illerden takviye ekipleri de desteğe gitti. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ekiplerin müdahalesi hala devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı.
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.
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