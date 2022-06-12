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Son dakika: Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: Sivas’ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika yaşam haberi | Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. Öte yandan ilede sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."

Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.

Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.




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