Son dakika: Sivas’ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara!

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."