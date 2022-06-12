ABD'li ünlü doktor Lenardo'dan Türk sağlık sistemine övgü! Sistem ve hekimler başarılı
Amerikalı ünlü Doktor Prof. Dr. Micheal J. Lenardo, İstanbul'da akademisyenlerle biraraya geldi. J. Lenardo, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki buluşmada Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı. Türk hekimler hakkında da konuşan J. Lenardo, "Çok başarılı olduklarını düşünüyorum" dedi.
Amerikalı ünlü Doktor Prof. Dr. Micheal J. Lenardo Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akademisyenler ile bir araya gelerek kanser hastalıkları ve son gelişmeler, yeni hastalıklar ve tedavileri tanımlamak için çağdaş genomik tekniklerin kullanımı hakkındaki semineri verdi.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi seminer salonunuzda gerçekleşen seminere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen ve Akademisyenler katıldı.
Yapılan seminerde Kanser hastalıkları hakkında son gelişmeler, yeni oluşan hastalıkları ve tedavileri tanımlamak için çağdaş Genomik tekniklerin kullanımı ile ilgili son çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu.
Seminerin ardından Türk akademisyenlerin sorularını yanıtlayan ünlü Amerikalı Doktor Prof. Dr. Micheal J.Lenardo Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.
Prof.Dr. Micheal J.Lenardo, 2014 yılından itibaren Türkiye'de doktor, hekim ve sağlık araştırıcıları ile ortak çalışmalar olduğunu, birlikte çalışarak pek çok hastalığın tanı ve tedavisi için yol aldıklarını belirtti.
Lenardo, "Türk sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu aynı zamanda Türk hekimlerinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Türk hekimlerinde çok iyi bir potansiyel var. Sağlık alanındaki yetkililerin sağlık alanındaki gelişmeleri daha fazla desteklemesi durumunda tıp alanında bilgili hekimlerin olması ile birlikte Dünyada sağlık alanında yön veren ve önemli bir konuma gelebileceğine inancım tam" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, "Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünya çapında çok önemli bir bilim insanını ağırladık. Pek çok bilimsel keşif yapan tıp alanın ileriye gitmesinde çalışmalara katılan bu bilim insanını burada genç araştırmacı ve akademisyenlerle bir araya gelmesinde dolayı çok mutluyuz. Hocamız burada son yıllarda yaptığı araştırmalarda elde ettiği bilgilerini aktardı. Tartıştığımız konular içerisinde evvelden tanı ve tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalıkların nasıl çözüldüğü çözülmesi konusunda hangi bilimsel yolların uygulandığı hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Hocamızın buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz " dedi.
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