ABD’li ünlü doktor Lenardo’dan Türk sağlık sistemine övgü! Sistem ve hekimler başarılı

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, "Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünya çapında çok önemli bir bilim insanını ağırladık. Pek çok bilimsel keşif yapan tıp alanın ileriye gitmesinde çalışmalara katılan bu bilim insanını burada genç araştırmacı ve akademisyenlerle bir araya gelmesinde dolayı çok mutluyuz. Hocamız burada son yıllarda yaptığı araştırmalarda elde ettiği bilgilerini aktardı. Tartıştığımız konular içerisinde evvelden tanı ve tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalıkların nasıl çözüldüğü çözülmesi konusunda hangi bilimsel yolların uygulandığı hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Hocamızın buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz " dedi.

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