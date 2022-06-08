08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

Sağlık personeline müjdeli haberler peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldığını açıklamasının ardından gözler düzenlemenin detaylarına çevrildi. Yeni düzenleme ile aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılırken, ek ödeme tavan fiyatının da artırılması hedefleniyor. En çok merak edilenlerden biri de doktor ve hemşire maaşlarında nasıl bir artış yapılacağı oldu. İşte haberin detayları..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:55
  • 1
  • 16
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine ’uzmanlık’ yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

Sağlık çalışanlarına müjde! Sağlık personelinin mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler içeren düzenleme geliyor. 14 maddelik torba yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından gözler düzenlemenin detaylarına çevrildi. Hekimlere yüzde 50'ye yakın ek ödeme artışı beklenirken, emekli hemilere ise yüzde 55'e kadar ek ödeme artışı hedefleniyo. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine ’uzmanlık’ yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

AİLE HEKİMLERİNE 'UZMANLIK' YOLU AÇILIYOR!

Teklife göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

  • 3
  • 16
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine ’uzmanlık’ yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

  • 4
  • 16
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine ’uzmanlık’ yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

  • 5
  • 16
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine ’uzmanlık’ yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...

EK ÖDEME TUTARLARI BELİRLENİYOR

Teklifle, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.