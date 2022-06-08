08 Haziran 2022, Çarşamba
Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
Sağlık personeline müjdeli haberler peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldığını açıklamasının ardından gözler düzenlemenin detaylarına çevrildi. Yeni düzenleme ile aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılırken, ek ödeme tavan fiyatının da artırılması hedefleniyor. En çok merak edilenlerden biri de doktor ve hemşire maaşlarında nasıl bir artış yapılacağı oldu. İşte haberin detayları..
Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:55
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16