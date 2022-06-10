Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’dan geçtiğini hatırlatarak, “Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın.” müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun'dan geçtiğini hatırlatarak, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın." müjdesini verdi.
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