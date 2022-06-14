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Meslek liselilere burs desteği başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Meslek liselilere burs desteği başlıyor

Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300’er TL burs verecek.

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