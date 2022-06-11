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Son dakika: Antalya Kaş'ta makilik yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Antalya Kaş’ta makilik yangını

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikteki yangının, iki farklı noktada çıktığı ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu öğrenildi.

Yeşilköy ile Üzümlü mahalleleri arasında kalan Hayıtlı mevkisi ile Kınık mahallesi Doğular mevkisinde devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor.

Yangının başladığı saatlerde nemin yüzde 30 olduğuna da dikkat çekildi. İlk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü.



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