Manisa’da gurbetçi kadın gölette ölü bulundu
Kurban Bayramı için Fransa'dan Manisa Gördes’e tatil yapmaya gelen 67 yaşındaki Emine Paydaş sulama göletinde cesedi bulundu. Emniyet olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, sulama göleti kenarında kadın cesedi gören Aydın K. adlı vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cansız bedeni göletten çıkardı.
CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Paydaş'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ GELMİŞTİ
Öte yandan hayatını kaybeden Emine Paydaş'ın eşi Cemal Paydaş ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketi Gördes ilçesine geldiği ve bazen gün içerisinde yürüyüş için gölet kenarına gittiği öğrenildi.
"NASIL OLDU ANLAMADIM"
Eşinin gölet kenarında gezmeye gittiğini ifade eden Cemal Paydaş, olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve eşinin cansız bedenini komşularının gördüğünü belirtti.
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