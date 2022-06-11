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Manisa’da gurbetçi kadın gölette ölü bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Manisa’da gurbetçi kadın gölette ölü bulundu

Kurban Bayramı için Fransa'dan Manisa Gördes’e tatil yapmaya gelen 67 yaşındaki Emine Paydaş sulama göletinde cesedi bulundu. Emniyet olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, geçen gün saat 16.00 sularında Manisa Gördes'e bağlı Efendili Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sulama göleti kenarında kadın cesedi gören Aydın K. adlı vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cansız bedeni göletten çıkardı.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Paydaş'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ GELMİŞTİ

Öte yandan hayatını kaybeden Emine Paydaş'ın eşi Cemal Paydaş ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketi Gördes ilçesine geldiği ve bazen gün içerisinde yürüyüş için gölet kenarına gittiği öğrenildi.

"NASIL OLDU ANLAMADIM"

Eşinin gölet kenarında gezmeye gittiğini ifade eden Cemal Paydaş, olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve eşinin cansız bedenini komşularının gördüğünü belirtti.

Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu GURBETÇİ KADIN GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

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