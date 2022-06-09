Akhisar’da orman yangını, uçak ile helikopterler müdahale!

ÇOK SAYIDA EKİP HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor.