Akhisar’da orman yangını, uçak ile helikopterler müdahale!
YAŞAM İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ÇOK SAYIDA EKİP HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor.
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