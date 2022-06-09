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Akhisar’da orman yangını, uçak ile helikopterler müdahale!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Akhisar’da orman yangını, uçak ile helikopterler müdahale!

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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