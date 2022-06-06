Muğla ve Bursa'da korkutan orman yangını
Muğla'nın Fethiye ile Bodrum ilçeleri ve Bursa'da henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Fethiye'nin sarp bölgesindeki yangına havadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda bazı ilçelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
FETHİYE
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başlatıldı.
Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yangın çıkan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.
BODRUM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.
SEYDİKEMER
Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. İki yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
BURSA
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.
Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL?
- Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...
- 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- İlker Kurt neden öldü, ölüm nedeni ne? Ünlü oyuncu İlker Kurt kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?
- ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!
- Geri sayım başladı: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı?