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Muğla ve Bursa'da korkutan orman yangını

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Muğla ve Bursa’da korkutan orman yangını

Muğla'nın Fethiye ile Bodrum ilçeleri ve Bursa'da henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Fethiye'nin sarp bölgesindeki yangına havadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda bazı ilçelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Bodrum ilçeleri ve Bursa'da daha tespit edilemeyen bir sebepe orman yangını çıktı. Fethiye'nin sarp bölgedesindeki yangına havadan müdahale başlatıldı.

FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başlatıldı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangın çıkan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.

SEYDİKEMER

Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. İki yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

BURSA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.

Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Bodrum’da makilik alanda yangın BODRUM’DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

2 ilde orman yangını! 2 İLDE ORMAN YANGINI!

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