Son dakika: 'Cin çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık: Ele geçirilenler şoke etti! "O Ses Türkiye" detayı dikkat çekti
YAŞAM Sabah
Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dini ritüel adında cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaadiyle ürün satarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler ekipleri şaşırttı. Öte yandan şüphelilerden birinin geçmiş dönemde "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldığı öğrenildi.
Şüphelilerin, dini ritüel adında cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaatleriyle, okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünleri yüksek miktarda para karşılığında sattığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlik kullanan M.M ile geçmiş dönemde O Ses Türkiye yarışmasına katılan D.G. ve büyü paralarını toplayan H.İ.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı iddia edilen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.
Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu
- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
- İtalya'da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?
- 2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...
- SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise sınav sonuçları hangi gün belli olacak? LGS tercihleri ne zaman?
- Van deprem son dakika 2022: Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu hafta mı kutlanacak?
- KPSS geç başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
- MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?