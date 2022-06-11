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Son dakika: 'Cin çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık: Ele geçirilenler şoke etti! "O Ses Türkiye" detayı dikkat çekti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: ’Cin çıkarma’ vaadiyle dolandırıcılık: Ele geçirilenler şoke etti! O Ses Türkiye detayı dikkat çekti

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dini ritüel adında cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaadiyle ürün satarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler ekipleri şaşırttı. Öte yandan şüphelilerden birinin geçmiş dönemde "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye KOM Grup Amirliğince yürütülen soruşturmada kapsamında, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandıran şahıslar tespit edildi.

Şüphelilerin, dini ritüel adında cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaatleriyle, okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünleri yüksek miktarda para karşılığında sattığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlik kullanan M.M ile geçmiş dönemde O Ses Türkiye yarışmasına katılan D.G. ve büyü paralarını toplayan H.İ.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı iddia edilen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.

Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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