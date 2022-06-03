Yüzüne tekme atılan 70 yaşındaki Suriyeli kadının oğlu konuştu: Türkiye bize sahip çıktı!
Yüzüne tekme atılan 70 yaşındaki Suriyeli Leyla Daas Hacco’nun hastanedeki tedavisi tamamlandı. Yaşlı kadının oğlu Mahmud Hacco, valisinden belediye başkanına, tüm yetkililerin annesini ziyaret ettiğini söyledi. Hacco, “Türk halkı bize çok destek oldu. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik” dedi.
10 yıl önce kardeşinin ölmesiyle annesinin ruh sağlığının bozulduğunu, 2 yıl önce de demans teşhisi konulduğunu anlatan Mahmud Hacco, olayı komşularından öğrendiklerini söyledi.
Hacco, "Annem bir şey hatırlamadığı için acı çektiğini görmüş, sebebini anlamamıştık" dedi. Yaşlı kadının bazen dışarı yürüyüşe çıktığını, olay günü de evlerinin yakınındaki parka gittiğini söyleyen Hacco şöyle konuştu:
DURUMU İYİ
"Onu çocuk kaçırmakla suçlayıp üstüne yürüdüklerinde Türkçe bilmediği için Arapça cevap vermiş. Acı bir tecrübe yaşadık. Annemin yüzüne tekme atıldığını daha sonra öğrendik. Polis geldi ve annemi hastaneye götürdüler. Şimdi annemin durumu iyi, eve getirdik.
Validen belediye başkanına, tüm üst düzey yetkililer annemi ziyaret etti. Türk halkı bize çok destek oldu. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Gaziantep Valisi Davut Gül olayı yakından takip edeceklerini, saldırıyı gerçekleştiren şahsın cezasını çekeceğini söyledi. Süreci takip ediyoruz."
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