Yüzüne tekme atılan 70 yaşındaki Suriyeli kadının oğlu konuştu: Türkiye bize sahip çıktı!

Validen belediye başkanına, tüm üst düzey yetkililer annemi ziyaret etti. Türk halkı bize çok destek oldu. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Gaziantep Valisi Davut Gül olayı yakından takip edeceklerini, saldırıyı gerçekleştiren şahsın cezasını çekeceğini söyledi. Süreci takip ediyoruz."









