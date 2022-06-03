Kadıköy’de 11 katlı binada çıkan yangın korku saldı

İstanbul Kadıköy'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında uyuyan çok sayıda apartman sakini zillere basılarak binadan tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.