Kadıköy’de 11 katlı binada çıkan yangın korku saldı
İstanbul Kadıköy'de 11 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayanların zillerine basarak tahliye ettiler. Binadan dışarı çıkan Bülent Lüküslü, "Uyuyorduk, ziller çalınca biri mi geldi dedik. Meğerse yangın çıkmış." dedi.
Kadıköy'ün 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 11 katlı binanın giriş katındaki restoranda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı kaplayan dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini alırken, görevliler dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
"UYUYORDUK, ZİLE BASILINCA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKTIK"
Binadan dışarı çıkan Bülent Lüküslü, "Uyuyorduk, ziller çalınca biri mi geldi dedik. Meğerse yangın çıkmış. Apar topar hepimiz dışarı çıktık. Bizi uyandırdılar" diye konuştu. Alper Arıtürk, "Duman vardı binada. Binadakilere haber verdik. İtfaiyeye ve diğer görevlilere haber verdik. Binadakiler dışarı çıktı. İtfaiye geldi, müdahale etti. Tedbir amaçlı dışarıda bekliyoruz" dedi.
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