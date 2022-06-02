Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan şüpheliden akılalmaz savunma! Leyla Muhammed'in sağlık durumu nasıl?
Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli kadına bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır ifadesinde, çocuğunun kaçırılmak istendiğini sandığını ve vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü, ''Bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dedi. Peki Leyla Muhammed'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Gaziantep'te 70 yaşındaki zihinsel engelli kadına tekme atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.
Düztepe Mahallesi'nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in (70) çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen Şakir Çakır'ı gözaltına aldı.
ocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince Çakır, yeniden gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
"ERKEK SANDIM, PİŞMANIM"
Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Garsonluk yapan Çakır, şöyle konuştu:
"4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım.''
YAŞLI KADININ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.
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