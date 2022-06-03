Antalya’da kan donduran olay! 2 çocuk annesiz kaldı
Antalya’da 2 çocuk annesi 40 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kan donduran olay, balkondan içeriye bakınca ortaya çıktı. Ölen kadının oğlu annesine ulaşamadı. Evlerinin yakınındaki bir marketi aradı annesine bakmalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece Ilıca Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay yaşandı.
2 ÇOCUK ANNESİZ KALDI
Edinilen bilgiye göre, 16 ve 10 yaşlarında 2 çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu.
MARKETİ ARADI ANNESİNİ KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ
Olay, telefonla aramasına rağmen annesine ulaşamayan Bahtiser Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunun, evlerinin yakınındaki marketi arayarak annesini bir kontrol etmesini istemesi ve market sahibinin kızının evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca balkondan içeriye bakması sonucunda ortaya çıktı.
JANDARMA İNCELEMEDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Bahtiser Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek incelemelerde bulundu.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR
İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Bahtiser Erdoğan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
- KPSS'den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...
- Herkes Kadir Şeker'in tahliyesini konuşuyordu! Avukatı açıkladı: İki ihtimal var...
- 3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?
- Haziran ayı buzağı destekleme paraları ne zaman yatacak? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Enflasyon rakamları belli oluyor! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Mayıs ayı oranları...