Antalya’da kan donduran olay! 2 çocuk annesiz kaldı

2 ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Edinilen bilgiye göre, 16 ve 10 yaşlarında 2 çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu.