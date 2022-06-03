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Antalya’da kan donduran olay! 2 çocuk annesiz kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Antalya’da kan donduran olay! 2 çocuk annesiz kaldı

Antalya’da 2 çocuk annesi 40 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kan donduran olay, balkondan içeriye bakınca ortaya çıktı. Ölen kadının oğlu annesine ulaşamadı. Evlerinin yakınındaki bir marketi aradı annesine bakmalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece Ilıca Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay yaşandı.

2 ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Edinilen bilgiye göre, 16 ve 10 yaşlarında 2 çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu.

MARKETİ ARADI ANNESİNİ KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

Olay, telefonla aramasına rağmen annesine ulaşamayan Bahtiser Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunun, evlerinin yakınındaki marketi arayarak annesini bir kontrol etmesini istemesi ve market sahibinin kızının evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca balkondan içeriye bakması sonucunda ortaya çıktı.

JANDARMA İNCELEMEDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Bahtiser Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek incelemelerde bulundu.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR

İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Bahtiser Erdoğan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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