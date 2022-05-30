HaberlerGaleriİşlemediği suç kalmamış! 70 yaşındaki yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı
İşlemediği suç kalmamış! 70 yaşındaki yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı
Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır'ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 22:53Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 22:53