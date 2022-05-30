İşlemediği suç kalmamış! 70 yaşındaki yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı

Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi. Leyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

