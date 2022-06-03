Eskişehir’de dev çukur korkuya sebep oldu! 2 buçuk metre derinliğinde
Eskişehir’de kara yolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu. Tam 2 buçuk metre derinliğinde olan dev çukur sürücülerin kabusu oldu. Çevredekiler ihbarda bulundu. Karayolları Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik önlem aldı.
Eskişehir'de kara yolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur, görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir Bursa kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk metre derinliğe sahip olan dev çukur, yolu kullanmak zorunda kalan sürücülerin korkulu rüyası oldu.
Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur, görenleri adeta hayrete düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine çukurun bulunduğu alana gelen Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı.
Gerekli incelemeleri yapan ekipler, duba ve uyarı levhalarıyla sürücülerin çukura yaklaşmaması için tedbir aldı. Yolu kullanan sürücüler ise çukurun genişlemesine karşı bir an önce çalışma yapılmasını istiyor. Dev çukurun kapatılması için ne zaman çalışma yapılacağı bilinmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? 2022 LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Liseye Giriş Sınavı belgesi çıkarma ekranı!
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
- Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
- Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
- KPSS'den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...
- Herkes Kadir Şeker'in tahliyesini konuşuyordu! Avukatı açıkladı: İki ihtimal var...