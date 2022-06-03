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Eskişehir’de dev çukur korkuya sebep oldu! 2 buçuk metre derinliğinde

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Eskişehir’de dev çukur korkuya sebep oldu! 2 buçuk metre derinliğinde

Eskişehir’de kara yolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu. Tam 2 buçuk metre derinliğinde olan dev çukur sürücülerin kabusu oldu. Çevredekiler ihbarda bulundu. Karayolları Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik önlem aldı.

Eskişehir'de kara yolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur, görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir Bursa kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk metre derinliğe sahip olan dev çukur, yolu kullanmak zorunda kalan sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur, görenleri adeta hayrete düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine çukurun bulunduğu alana gelen Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı.

Gerekli incelemeleri yapan ekipler, duba ve uyarı levhalarıyla sürücülerin çukura yaklaşmaması için tedbir aldı. Yolu kullanan sürücüler ise çukurun genişlemesine karşı bir an önce çalışma yapılmasını istiyor. Dev çukurun kapatılması için ne zaman çalışma yapılacağı bilinmiyor.

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