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Beykoz’da İSKİ’nin freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu

İHA
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Giriş: 03.06.2022 18:18
İstanbul'un Beykoz ilçesinde İSKİ’ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına fılardı. Korku dolu kazada kamyondan atlayan şoför burnu bile kanamadan kurtulurken, duraktati vatandaşların kaçarak kamyonun altında kalmaması olası bir facianın önüne geçti. Kanala uçan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.
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İSKİ kamyonu kanala uçtu
İSKİ kamyonu kanala uçtu
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