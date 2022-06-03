03 Haziran 2022, Cuma
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Beykoz’da İSKİ’nin freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu
İstanbul'un Beykoz ilçesinde İSKİ’ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına fılardı. Korku dolu kazada kamyondan atlayan şoför burnu bile kanamadan kurtulurken, duraktati vatandaşların kaçarak kamyonun altında kalmaması olası bir facianın önüne geçti. Kanala uçan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.