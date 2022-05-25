2 milyar TL değerindeki zarar İSKİ’nin ayarını bozdu!

Bu iddialara dayanak olarak da 2021 yılında şehre verilen su miktarı ile terfi merkezlerinden terfi ettirilen su miktarları arasındaki fark gösterilmektedir. Ancak bahse konu durumdan böyle bir çıkarım yapmak doğru bir değerlendirme değildir.

Bilindiği üzere İstanbul'un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2,3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır.

Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır.