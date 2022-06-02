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Son dakika: Galata Kulesi önünde kendini yakan kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Galata Kulesi önünde kendini yakan kişi öldü

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde kendini yakan Abdullah Cihat Turan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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