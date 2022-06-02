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Son dakika: Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerindeki arıza vatandaşı isyan ettirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerindeki arıza vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı. İstasyona gelen vatandaşlar arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Tren ve istasyonları boşaltılması uyarısının geç yapıldığını dile getiren vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

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