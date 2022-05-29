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Son dakika: Şişli'de metro çıkışı taciz iddiası: Çığlık atarak peşinden koştu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Şişli’de metro çıkışı taciz iddiası: Çığlık atarak peşinden koştu!

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi.

İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu.

ÇIĞLIK ATARAK PEŞİNDEN KOŞTU
Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

ÇEVREDEKİLER YAKALADI
Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.


Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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