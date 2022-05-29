Son dakika: Şişli'de metro çıkışı taciz iddiası: Çığlık atarak peşinden koştu!
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.
Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi.
İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu.
ÇIĞLIK ATARAK PEŞİNDEN KOŞTU
Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.
ÇEVREDEKİLER YAKALADI
Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.
Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?
- Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
- 28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?
- EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul'un fethi ne zaman, hangi gün? 2022 İstanbul'un fethi kaçıncı yılı? İşte İstanbul'un fethi tarihi
- Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı
- Kızılay KPSS'siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?
- Son dakika | Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali maç sonucu: 0-1
- Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?