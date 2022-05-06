13 öğrenciyi taciz eden öğretmen hakkında dava açıldı! Savcılık kaç yıl istedi? Sapık öğretmenden korkunç tehdit

ÇÖPÜNÜ DE ÖĞRENCİLERİNE ALDIRTMIŞ

Bazı öğrencilerine sarılarak, dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli öğretmenin, bazı öğrencilerine de çöpünü attırıp suyunu aldırarak kötü muamelede bulunduğu belirtildi.

Bazı çocukların kulağını çektiği, bağırdığı, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı da anlatılan iddianamede, şüphelinin istismarda bulunduğu bir başka öğrencisini ise "Babanıza söylerseniz sizi keserim. Sakın annenize babanıza haber vermeyin, sizi öldürürüm" diyerek tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.