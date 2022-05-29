Milyonlarca vatandaşa sıcaklık uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara liste başında | Hava nasıl olacak?

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı bulutlu