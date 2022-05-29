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Börekçide dehşet veren olay! Husumetlisinin kulağını kesti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Börekçide dehşet veren olay! Husumetlisinin kulağını kesti

İstanbul Esenyurt’ta bir adam kafede börek yerken arkasından yaklaşan husumetlisi kulağını kesti. Kulağı kesilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçen gün meydana gelen olayda, iddiaya göre Turan K. adlı kişi börekçide oturduğu sırada husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Börek yiyen Turan K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.'nın kulağını kesti.

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti" dedi.

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