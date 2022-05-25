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Etek giyen kadının videosunu çekti! Tacizciye meydan dayağı: Nasıl adamsın?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Etek giyen kadının videosunu çekti! Tacizciye meydan dayağı: Nasıl adamsın?

İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitten geçen kadın, tacizcinin kurbanı oldu. Etek giydiği için kayıt altına alınan mağdur kadın, şüphelinin yüzüne tükürerek “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyerek tepki gösterdi. Sinirini alamayan kadın, daha sonra şüpheliye meydan dayağı attı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı.

Durumu fark eden bir vatandaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizciye meydan dayağı attı.

Adamın yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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