Kuşadası Belediyesi’ndeki usulsüz ihale olayında flaş karar! 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Mülkiye müfettişlerince, Kuşadası Belediyesinde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca, belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ile belediyeden ihale alan firma yetkilisi arasındaki mesajlaşmalardan, rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarının fazla gösterildiği tespit edildi.