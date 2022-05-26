Okul önünde akılalmaz olay! Öğrencilerin kavgası velilere sıçradı

DÖVÜLEN ÖĞRENCİ BIÇAK ÇEKTİ

Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, "Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.