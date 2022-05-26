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Okul önünde akılalmaz olay! Öğrencilerin kavgası velilere sıçradı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Okul önünde akılalmaz olay! Öğrencilerin kavgası velilere sıçradı

İstanbul Sultangazi’de bir okulun önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğu iddia edildi.

İstanbul Lütfü Lütfü Aykaç Bulvarı, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sularında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ BIÇAKLANDI

Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÖVÜLEN ÖĞRENCİ BIÇAK ÇEKTİ

Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, "Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Bir başka veli ise, "Kızım okuldan eve geldi. Okul önünde kavga olduğunu, birinin bıçaklandığı söyledi." diye konuştu.

Okul önünde kavga! Bir kişi bıçakla yaralandı OKUL ÖNÜNDE KAVGA! BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

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