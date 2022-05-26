İstanbul ve onlarca il için "40 derece sıcaklık" uyarısı! Meteoroloji o illeri tek tek açıkladı | Uzmanlar kritik günü duyurdu
Yaz aylarının gelmesiyle beklenen sıcak havalar geldi. Yağmurlu geçen Mayıs ayının sonlarına gelindiğinde Haziran için müjdeli haberler peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere onlarca ilde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Mevsim normallerinde seyredilecek hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar artacağı iller açıklandı. İşte tek tek o iller...
Haziran'a günler kala hava sıcaklığı artmaya başladı. Yağışlı bir Mayıs'ın ardından yaz tatili için plan yapmaya başlayanları sevindiren açıklamalar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar artabileceğini duyurdu.
MARMARA İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Sakarya'da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.
SICAKLIK 12 DERECE ARTACAK
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye aşırı sıcak hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre batı kesimler sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen maksimum sıcaklık haritasını da paylaştı. İşte son hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AŞIRI SICAK HAVALAR GELİYOR
Meteoroloji'nin son raporuna göre hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
İç ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen maksimum Sıcaklık haritasını da paylaştı. Buna göre cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 32 derece civarında olacak. İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 40 derece görülecek.
Pazar günü Aydın, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da ise 36 derece civarında olması bekleniyor.
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