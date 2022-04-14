Son dakika: Kuşadası Belediyesi’nde vurgun iddiası! 750 bin ton mıcır ihalesi hangi firmaya nasıl şartlarda verildi? PKK ile bağlantılı mı?

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde yolsuzluklar yapıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Faaliyet raporlarında da yer alan birbirinden ilginç yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuyla ilgili canlı yayında önemli bilgiler verdi. Milyonlarca liranın buhar olduğu yolsuzluk iddialarını aktaran Ayçe, şu ana kadar konuyla ilgili belediyeden bir açıklamanın yapılmadığını aktardı. İşte Aydın Kuşadası'nda yaşandığı iddia edilen o yolsuzluklar...

PEKİ NEYMİŞ BU İHALELER?

Mıcır ihalesinin süresi 300 gün olarak belirlenmiş ancak üzerinden 500 gün geçmiş. Buradaki yetkililerle görüştüğümüzde yarım kilo dahi mıcır olmadığı ortaya çıktı. Bu ihaleyi alan firmanın şartları yerine getirmemesine rağmen bu ihalenin neden bu firmaya verildiği sorusu ortaya çıkıyor.