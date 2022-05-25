İşte Pegasus uçak kazası soruşturmasında beklenen bilirkişi raporu! 6 kişilik heyetten şok tespitler

6 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN 21 SAYFALIK RAPOR

Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Büyük faciadan 2 yıl sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nce hazırlanan nihai kaza kırım raporu dosyaya girmişti. Kazaya ilişkin tespitlerin yer aldığı 157 sayfalık kaza kırım raporu, görüşlerinin alınması adına bilirkişiye gönderildi. 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti kaza kırım raporundaki tespitleri değerlendirdi ve beklenen 21 sayfalık rapor soruşturma dosyasında yerini aldı.

PİLOTLARIN SÜRECİ YÜRÜTEMEDİĞİ AKTARILDI

Bilirkişi raporunda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatılarak kendilerine göre inisiyatif kullandığı bildirildi. Raporda inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırımın pilotların stresini arttırdığı, kokpit ekibin acil inişe geçmek istediği, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı bildirildi.