Eşini bıçakladı çocuklarını balkondan attı! Aksaray’da dehşete düşüren olay
İstanbul Aksaray’da bir kişi önce eşini bıçakladı sonra 2 çocuğunu balkondan atarak öldürdü. Ardından kendisi de balkondan atlayarak intihara teşebbüs etti.
Aksaray'da eşini ve 2 çocuğunu katledip, intihara teşebbüs eden Afganistan uyruklu babanın durumu ise ağır.
ANNE VE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
AKRABALARININ EVİNDE CİNAYET
Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.
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