Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu! Olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak'ın kızından ayrılmasını istediği İsmail Y., kıza cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti. Bunun üzerine Toprak, 'Ahsen' ismiyle sahte bir genç kadın sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile görüşmeye başladı. Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. İsmail Y. ise Cansu isminde kişiyle buluşacağını zannedip, arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gitti.