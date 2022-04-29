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Son dakika | Pegasus çalışanlarının skandal Kadir Gecesi paylaşımına soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika | Pegasus çalışanlarının skandal Kadir Gecesi paylaşımına soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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