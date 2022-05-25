İstanbul'da zehir tacirlerine geçit yok! İranlı baron kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da 6 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K.'nin de içlerindeo olduğu 5 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ekipler şebeke liderine ulaşmak için kolları sıvadı.
İRANLI BARON KISKIVRAK YAKALANDI
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan fiziki takiplerin sonucunda ekipler, şebeke lideri olduğu belirlenen İranlı R.K.'ye yönelik Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
DOKTOR LAKAPLI İMALATÇI DA YAKALANDI
Ekipler operasyonda yaşadığı villadan çıkıp kaçış hazırlığı yapan R.K.'yi Merter'de yakaladı. Uyuşturucu imalatı yapan 'doktor' lakaplı şüpheli ile diğer 3 kişi ise Beykoz'da villada gözaltına alındı.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 euro, 517 bin 430 lira ele geçirildi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda bir evin odasının imalathane olarak kullanıldığını fark etti.
"BARON R.K. VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"
İçişleri Bakanı Soylu, narkotik polisinin son yaptığı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaşarak İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin yakalandığını duyurdu. Soylu paylaşımında, "İran uyruklu baron R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk polisi" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3 UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla yolculuk yapan yolculara dair risk analizi çalışması gerçekleştirdi.
ADIM ADIM TAKİPLE GEÇİTLERİNE FIRSAT VERİLMEDİ
Yapılan ilk operasyonda Ouagadougou'dan (Burkina Faso) İstanbul'a gelecek uçakta seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip takibe aldı.
Uçağın yanaşacağı körükte önlem alan ekipler, uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde şüpheli yolcuyu tespit etti. Şüphelinin yanındaki çantalar ve uçak altına verilen bagajlarda, narkotik dedektör köpeklerle kontrol yapıldı. Köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, X-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonrası yapılan aramada 10 paket içerisinde 23 kilogram 410 gram kokain bulundu.
Operasyonu derinleştiren ekipler, şüpheli yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak kişiyi de tespit etti. Bu kişinin evinde yapılan aramada 25 paket içerisinde 28 kilogram 287 gram kokain ele geçirildi. İlk operasyonda toplam 51 kilogram 697 gram kokain yakalandı.
KİLOLARCA UYUŞTURUCUYU BACAKLARINA BANTLADI
Havalimanındaki ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklinde makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3 kilogram 472 gram kokain ele geçirildi.
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