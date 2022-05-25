İstanbul’da zehir tacirlerine geçit yok! İranlı baron kıskıvrak yakalandı

Üçüncü operasyonda ise, Brezilya'dan İstanbul'a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Şüphelinin üst aramasında her iki bacağına bantlarla sarılmış, şeffaf poşetler içinde 3 kilogram 128 gram kokain yakalandı. O