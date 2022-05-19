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İstanbul' da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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İstanbul’ da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberine göre: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

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