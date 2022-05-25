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Suçüstü yakalandılar! 29 farklı ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirip 2 bin 500 kişiye 800 bin TL'lik vurgun yaptılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Suçüstü yakalandılar! 29 farklı ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirip 2 bin 500 kişiye 800 bin TL’lik vurgun yaptılar

İstanbul’da 3 şüpheli tam 29 farklı ATM’ye kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirip 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini çaldı. O dolandırıcılar İstanbul Maltepe’de suçüstü yakalandı.

3 zanlı son iki ayda 29 farklı ATM'ye düzenek kurdu. İstanbul Maltepe'de 10 ATM'ye cihaz yerleştiren şüpheliler, bugün sabah saatlerinde yakalandı. Dolandırıcılar, Maltepe'ye kart kopyalama cihazını almak için geldiklerinde polislere yakayı ele verdiler.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dolandırıcıları takip eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ATM'ye cihaz yerleştirdiği ve işlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bir mahalle sakini, "Sabah ben işe gelirken burada polisler vardı. Bir de kalabalık vardı. Kart kopyalıyorlar, bunları polisler suçüstü yakaladılar. Polisler alıp götürdüler." dedi.

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