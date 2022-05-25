Diyarbakır’da bir garip hayat! 65 yaşında kimliği yok, 35 yıl boyunca 1 kere bile şehre gitmemiş
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Harmanlar köyünde ikamet eden 10 çocuk sahibi 65 yaşındaki Maşuk Ateş, doğduğundan bu yana kimliksiz yaşıyor. Kan kanseri hastalığı olan çoban Ateş, devletin sağlık olanaklarından yararlanabilmek için kimlik başvurusu yaptı.
35 sene boyunca köyde çobanlıkla uğraşıp hiç şehre gitmediğini dile getiren 65 yaşındaki Ateş, devlet kayıtlarında olmayıp askerliğini yapmazken, sağlık gibi durumlarda da başkalarının kimliğiyle problemi giderdiğini anlattı.
KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN DEVLETİN İMKANLARINDAN FAYDALANAMIYOR
Lösemi MDS hastalığına yakalanan Ateş, birkaç tedaviyi ücretli yaparken, daha sonra hastanelere kimliği olmadığı için yatışını yapamadı. Kimliği olmadığı için devletin sağlık imkanlarından yararlanamayan Ateş, yetkililere seslenerek kimliğinin çıkarılmasını istedi.
"KİMLİK BAŞVURUSUNDA BULUNDUM ÇIKMADI"
Bu yaşa kadar kimlik çıkartmadığını söyleyen Maşuk Ateş, askere de gitmediğini ifade etti. Şimdiye kadar kimsenin ona karışmadığını dile getiren Ateş, "Kimse bana karışmıyordu, ben de gitmedim. Köyde 35 sene çobanlık yaptım. Hastalandım, hastaneye gittim yatış yaptım, para getir dediler. Para da yoktur. Kimliğim olmadığı için hastane beni almıyor, tedavi vermiyor. Bana 'Git bayramdan sonra gel' dediler. Gittim, beni almadılar. Kimlik başvurusunda bulundum çıkmadı. Merkeze giderek karakola gittim, nüfus müdürlüğüne gittim, üç sefer mahkemeye gittim, çıkmadı. 35 sene çobanlık yaptım. Maddi durumum kötüydü. Askere gitmedim, şehre de gitmedim. Hiçbir gün şehre gitmedim. Hasta olduğum zaman beni götürdüler. Daha da almadılar" dedi.
"BABAMIN KİMLİĞİ HİÇ OLMADI"
Maşuk Ateş'in oğlu Hüseyin Vural ise, 32 yaşında olduğunu, kendisinin de kimliğinin 2002'de çıkartıldığını belirtti. Babasının kimliğinin hiç olmadığını aktaran Vural, "Başkasının kimliğiydi, ücretle gidip kontrol olurdu hastanelerde. Ta ki bugüne kadar bu hastalığı çıktı. Kimlik başvurusu için nüfus müdürlüğüne gittik. 4-5 ay nüfus bizi uğraştırdı. Kan testiydi verdik. Gaziantep'e gitti, red yemişti. O hakkımız yandı. Ondan sonra hastalık gitgide ilerleyince bizi adliyeye sevk ettiler. Mahkeme açıldı, savcılık kararıyla yine kan testi istenildi. Halamdan kan ve saç örneği alındı. 7 aydır daha o sonuç gelmedi. İki aya yakındır bende kan verdim. Benden de istediler. Onu da bekliyoruz" diye konuştu.
"ANNEMİN SOY İSMİNİ TAŞIYORUZ"
Babasının ayda bir tedavi gördüğünü anlatan Vural, "Tedavilerde bugüne kadar sözü geçen insanların yardımıyla tedavi görüyordu. Ta ki bu tedaviye kadar. Taburcu ettiler, bayramdan sonra gel dediler. Bayramdan sonra gittiği zaman da demişler senin borcun şu kadar, ücretli yattığı için. Bayağı bir borç çıktı ve borçtan dolayı yatışını kabul etmemişler. Halam söylemiş, dedem söylemiş. Demiş ki, 'Ben çobanım.' Kimse karışmıyor diye çıkartmamış. Kendimizi 'Ay Lav Yu' filmindeki Tüne köyü fertleri gibi sanıyoruz. Yetkili kişilere sesleniyorum. Biran önce kimliğinin çıkartılmasını istiyorum. Hastaneye rahat gidemiyoruz. Tedavi gördüğü zaman bayağı yüksek miktarda masraf çıkıyor. Lösemi MDS hastası. 20 günde bir tedavi görmesi lazım. 10 kardeşiz, 6 erkek, 4 kız. Hepimizin kimliği var. Babamınki yok. Annemin soy ismini taşıyoruz" şeklinde konuştu.
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