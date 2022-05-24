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Tekirdağ’da annesi tarafından katledilen minik Ela toprağa verildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Tekirdağ’da annesi tarafından katledilen minik Ela toprağa verildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 yaşındaki Ela son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yüreği yanan baba vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşanan tüyler ürperten vahşette 25 yaşındaki Seda Nur K.'nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu bıçaklayarak öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçedeki Veysel Karani Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ACI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeye küçük kızın yakınları, acı baba Ayhan K. ve vatandaşlar katıldı. Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan baba Ayhan K.'yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ela Nur K., Türbedere Mezarlığı'na defnedildi.

MİNİK ELA İŞİTME ENGELLİYDİ

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.'yı bıçaklayarak öldürmüştü.

CANİ ANNE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından kendini ihbar eden anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

"PİŞMANIM"

Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.'nın "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Ela son yolculuğuna uğurlandı ELA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

’Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım’ 'CİNNET GEÇİRİP BIÇAKLADIM, PİŞMANIM'
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