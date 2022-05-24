Tekirdağ’da annesi tarafından katledilen minik Ela toprağa verildi

MİNİK ELA İŞİTME ENGELLİYDİ

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.'yı bıçaklayarak öldürmüştü.