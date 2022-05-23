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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

Tekirdağ Çerkezköy'de cinnet getiren 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak katletti. Savcılık incelemesinin akabinde küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken gözaltına alınan vahşi annenin ifadesi ortaya çıktı. Kadının polise "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:29
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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

Yürek yakan vahşet, Tekidağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bir binada yaşandı.

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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİSİ

Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü.

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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

ELLERİ KANLI HALDE KOMŞUSUNA GİTTİ

Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.

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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım

TALİHSİZ MİNİK HAYAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.