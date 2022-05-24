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Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde gelişme! Bir şüpheli yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde gelişme! Bir şüpheli yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muayenehanesinde esrarengiz bir cinayete kurban giden diş hekimi Şeyma Biran’ın psikolojik rahatsızlıkları olan ve ilk defa müşteri olarak gelen bir şahıs tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri cinayet günü iş yerinden koşar adımlarla çıkan Z.E.’yi gözaltına aldı. Zanlının karakoldaki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki diş hekimliği kliniğinde çalışan 64 yaşındaki Şeyma Biran 20 Mayıs'ta bıçaklanarak şüpheli bir cinayete kurban gitti.

İstanbul Kadıköy'de muayenehanesinde esrarengiz bir şekilde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın psikolojik sorunları olan ve ilk kez müşteri olarak gelen biri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri olay günü iş yerinden hızlı adımlarla çıkan Z.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde diş hekimi Şeyma Biran(64), 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Z.E yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin psikolojik sorunları olan ve ilk defa gelmiş bir hastası olduğu öne sürülürken çalışmalar devam ediyor.

Olayı neden gerçekleştirdiğine dair bir şey söylemeyen Z.E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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